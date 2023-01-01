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Пермь
Профиль пользователя Yuliiya

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О себе

Люблю играть в мафию в большой компании. Люблю гулять, танцевать и знакомиться с новыми людьми. Занимаюсь психологией и люблю изучать все по этой теме.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 265 участников

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