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Пермь
Пермь
Профиль пользователя Yuliiya
О себе
Люблю играть в мафию в большой компании. Люблю гулять, танцевать и знакомиться с новыми людьми. Занимаюсь психологией и люблю изучать все по этой теме.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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