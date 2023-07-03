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Пермь
Доброго времени суток, в Перми ненадолго, до нового года возвращаюсь в Петербург
Пермь
Профиль пользователя whoisvlad
О себе
Доброго времени суток, в Перми ненадолго, до нового года возвращаюсь в Петербург
Здесь ищу компанию/друзей для прогулок, походов в бар и т. п.
Хотелось бы гулять как можно больше, иначе совсем поедет крыша, но, к сожалению, не с кем(
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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