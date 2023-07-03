О себе

Доброго времени суток, в Перми ненадолго, до нового года возвращаюсь в Петербург

Здесь ищу компанию/друзей для прогулок, походов в бар и т. п.

Хотелось бы гулять как можно больше, иначе совсем поедет крыша, но, к сожалению, не с кем(