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Пермь
Профиль пользователя whoisvlad

фото пользователя whoisvlad

О себе

Доброго времени суток, в Перми ненадолго, до нового года возвращаюсь в Петербург
Здесь ищу компанию/друзей для прогулок, походов в бар и т. п.
Хотелось бы гулять как можно больше, иначе совсем поедет крыша, но, к сожалению, не с кем(

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Ищу людей для прогулки/похода в какое-либо заведение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pzhekizhp

Пермь → собрать компанию

Давайте тусить вместе

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Mashutka

Пермь → прогуляться, перекусить

Мкр жд, закамск, центр (желательно)

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Juli

Пермь → прогуляться, перекусить

Собрать компанию для похода в клубы

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Olga00

Пермь → другое

Приглашаю на прогулку-фотосессию

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Timophey

Пермь → сходить на мероприятие

Ищу друзей в Перми, вместе сходить Премьер, а потом обсудить фильм в кафе

Откликнулся 1 участник

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