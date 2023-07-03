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Пермь
Профиль пользователя Vlada_cherri

фото пользователя Vlada_cherri

О себе

Ищу с кем пообщаться,люблю общаться онлайн

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры

События пользователя

Пермь → пообщаться

Хочу обменятся эмоциями и конечно же подружится ☺️

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 289 участников

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девочки давайте знакомиться 💕

Откликнулось 11 участников

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