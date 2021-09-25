Пермь
Профиль пользователя ViKTORIYA4

фото пользователя ViKTORIYA4

О себе

Занимаюсь спортом)
Люблю гулять , ищу компанию поиграть в футбол

Профиль обновлён 19 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Roman1984
Пермь → Другое

Прогуляться перекусить

маленькое фото пользователя Dimon.nik
Пермь → Другое

Где нибудь поползать

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Пермь

Ищешь друзей и компанию в городе Пермь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.