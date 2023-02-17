Пермь
Профиль пользователя Vania90
О себе
Привет, я Ваня) Люблю гулять и кататься на велосипеде, играю в видеоигры. Из музыки предпочитаю рок, также увлекаюсь космосом, технологиями. Не курю, рост 173
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль 🚶♀️ Прогуляться 📚 Книги ✈️ Путешествия
Не нравится:
📺 Политика 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
События пользователя
Участие в других событиях
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