Привет, я Ваня) Люблю гулять и кататься на велосипеде, играю в видеоигры. Из музыки предпочитаю рок, также увлекаюсь космосом, технологиями. Не курю, рост 173

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 📚 Книги ✈️ Путешествия

📺 Политика 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Казань → Другое Ищу компанию для прогулок по городу

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.