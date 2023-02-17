Пермь
Профиль пользователя Vania90

фото пользователя Vania90
фото #2 пользователя Vania90
фото #3 пользователя Vania90
фото #4 пользователя Vania90

О себе

Привет, я Ваня) Люблю гулять и кататься на велосипеде, играю в видеоигры. Из музыки предпочитаю рок, также увлекаюсь космосом, технологиями. Не курю, рост 173

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 📚 Книги ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Посещение интересных мест Казани

Пермь → сходить на мероприятие

Пойдём на концерт КняZz'я!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя WikaKlubnika
Казань → Другое

Ищу компанию для прогулок по городу

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Пермь

Ищешь друзей и компанию в городе Пермь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.