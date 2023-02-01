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Пермь
Профиль пользователя Turan07

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О себе

Я временно гость в Перми. Я приехал из Турции. Я ищу друзей, чтобы не быть одиноким😊

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

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