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Пермь
Пермь
Профиль пользователя Turan07
О себе
Я временно гость в Перми. Я приехал из Турции. Я ищу друзей, чтобы не быть одиноким😊
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт
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