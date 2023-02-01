Пермь

Профиль пользователя Turan07

О себе Я временно гость в Перми. Я приехал из Турции. Я ищу друзей, чтобы не быть одиноким😊

Был в сети на этой неделе

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