Широкий кругозор: хорошо разбираюсь в технике, юриспруденции, мемологии, современной культуре, научпопе, психологии. Могу поддержать разговор на тему астрономии, политики, истории, кино и музыке. Люблю кататься на велосипеде, видеоигры, активный отдых. Не люблю шарлатанство и лицемерие, необоснованную агрессию, токсичность. Совершенно не разбираюсь в химии, экономике, женщинах.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия

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