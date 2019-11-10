Пермь
Профиль пользователя TAPAHTAC
О себе
Широкий кругозор: хорошо разбираюсь в технике, юриспруденции, мемологии, современной культуре, научпопе, психологии. Могу поддержать разговор на тему астрономии, политики, истории, кино и музыке. Люблю кататься на велосипеде, видеоигры, активный отдых.
Не люблю шарлатанство и лицемерие, необоснованную агрессию, токсичность. Совершенно не разбираюсь в химии, экономике, женщинах.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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