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Пермь
Профиль пользователя Tanya2210

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О себе

Две дочки и любимая работа, то есть мало времени на погулять. Рада новым знакомствам и разговорам на любую тему ☺️

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

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Пермь → пообщаться

В поиске прекрасного собеседника, друга, психолога.

Откликнулось 12 участников

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