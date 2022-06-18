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Пермь
Профиль пользователя Staisy

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О себе

Ищу новые знакомства так как недавно в Перми. Люблю техно-вечеринки, выставки, музеи, мероприятия, танцевать и вкусно есть.

Уже появились любимые места в городе. Поэтому прошу предложить куда сходить.

Много гуляю, с удовольствием сгоняю на природу в хорошую погоду.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pzhekizhp
Пермь → Другое
Давайте тусить вместе
маленькое фото пользователя Mashutka
Пермь → Другое
Мкр жд, закамск, центр (желательно)
маленькое фото пользователя Juli
Пермь → Другое
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