Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

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💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

Пермь → Другое Общение о разном, найдем о чем, встречи

Пермь → Другое Можно обсудить какой нибудь фильм или аниме

Ищешь друзей и компанию в городе Пермь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.