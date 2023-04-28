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Пермь
Профиль пользователя SergioPolykov

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О себе

Бегаю даже участвовал один раз в марафоне:), люблю играть в видеоигры хотя сейчас не так много времени на это трачу как раньше но оно и к лучшему), обожаю фантастику фентези люблю книги и фильмы данного жанра мечтаю как нибудь и самому написать какой-нибудь фэнтезийный роман) Любимая книга это на самом деле серия книг "Земной круг" Джо Аберкромби это классика темного фентези обожаю её!) Не сказать что я спортивный и весь такой на фитнесе но последнее время стараюсь следить за собой, пью витамины, бегаю катаюсь на велике, вот думаю зимой начать на лыжах кататься а ещё давно уже хочу научиться кататься на сноуборде!) Вообще я немного закрытый человек типа интроверт все дела но стараюсь открываться если человек мне нравится. Что я здесь забыл? В идеале найти друга

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏫 Учеба💨 Кальян🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь
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