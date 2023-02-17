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Пермь
Профиль пользователя Saint

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О себе

Влад Кадони на минималках.
Ищу здесь новые знакомства, а лучше новых друзей.
Мне больше по духу - "космические люди", которые интересуются нечто большим :)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🐈 Домашние животные💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Поговорить о вечном и бесконечном

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