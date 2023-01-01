О себе

Очень люблю техно музыку, обожаю ходить на рейвы, парочку постоянных вечеринок посещаю регулярно, не пропуская. Люблю ходить в клубы и бары, но не пью, умею веселиться будучи трезвой, не курю. Мне 31 год, детей нет и не люблю говорить на эти темы, есть собака.