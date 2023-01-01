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Пермь
Профиль пользователя Ritulya

фото пользователя Ritulya

О себе

Очень люблю техно музыку, обожаю ходить на рейвы, парочку постоянных вечеринок посещаю регулярно, не пропуская. Люблю ходить в клубы и бары, но не пью, умею веселиться будучи трезвой, не курю. Мне 31 год, детей нет и не люблю говорить на эти темы, есть собака.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро📚 Книги🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Хочу в бар Хупер сегодня

Пермь → собрать компанию

Сходить в клуб 17.11

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Juli

Пермь → прогуляться, перекусить

Собрать компанию для похода в клубы

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Irina5555

Пермь → прогуляться, перекусить

Ищу ту самую подругу) Прогулятся, поболтать, прогуляться по магазинам и т.д.)))

Откликнулся 1 участник

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