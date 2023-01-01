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Пермь
Пермь
Профиль пользователя Ritulya
О себе
Очень люблю техно музыку, обожаю ходить на рейвы, парочку постоянных вечеринок посещаю регулярно, не пропуская. Люблю ходить в клубы и бары, но не пью, умею веселиться будучи трезвой, не курю. Мне 31 год, детей нет и не люблю говорить на эти темы, есть собака.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие
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