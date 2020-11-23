Пермь
Профиль пользователя Regiona
О себе
25 лет. Фрилансер, работаю дома.
Увлечений у меня вагон и тележка, на чем-нибудь да сойдемся. К сожалению понять по пути нам или нет, лично я, могу только после общения, неважно в каком формате. Ценю непринужденность во всем. Адекватно отношусь к тому что все люди разные, поэтому понимание, что при грамотном диалоге и наличии полного взаимного уважения можно горы свернуть и неплохо так общаться, ОЧЕНЬ приветствуется:)
Профиль обновлён 31 марта 2023 г.
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