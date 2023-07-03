О себе

Ищу новых подружек и друзей тк мои все разъехались:с

Если вы любите гулять; пить певко/настойки/коктейли; ходить на выставки, мероприятия, технотусовки; любите животных; любите сходить вкусно поесть и попить; готовы пообсуждать, что вообще происходит в этом мире в любых сферах, то мы с вами подружимся тк я все это тоже люблю.