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Пермь
Ищу новых подружек и друзей тк мои все разъехались:с
Пермь
Профиль пользователя Polkakos
О себе
Ищу новых подружек и друзей тк мои все разъехались:с
Если вы любите гулять; пить певко/настойки/коктейли; ходить на выставки, мероприятия, технотусовки; любите животных; любите сходить вкусно поесть и попить; готовы пообсуждать, что вообще происходит в этом мире в любых сферах, то мы с вами подружимся тк я все это тоже люблю.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино
Участие в других событиях
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