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Пермь
Профиль пользователя Polkakos

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О себе

Ищу новых подружек и друзей тк мои все разъехались:с
Если вы любите гулять; пить певко/настойки/коктейли; ходить на выставки, мероприятия, технотусовки; любите животных; любите сходить вкусно поесть и попить; готовы пообсуждать, что вообще происходит в этом мире в любых сферах, то мы с вами подружимся тк я все это тоже люблю.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино

Участие в других событиях

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Пермь → прогуляться, перекусить

Го танцевать на техно 30.09 и 7.10

Откликнулись 3 участника

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