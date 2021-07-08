Пермь
Профиль пользователя perchiknastya
О себе
с удовольствием пообщаюсь абсолютно на любые темы🤍
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
🏫 Учеба 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Екатеринбург → Другое
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Ульяновск → Другое
Интересует взаимовыгодный обмен мемами на постоянной основе ))
Москва → Другое
ищу дрyга или подругу в инете
Новосибирск → Другое
кому надо тот напишет 😴
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