Пермь
Профиль пользователя perchiknastya

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О себе

с удовольствием пообщаюсь абсолютно на любые темы🤍

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🏫 Учеба 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Пермь → пообщаться

буду рада каждому твоему сообщению🤍

Участие в других событиях

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кому надо тот напишет 😴

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