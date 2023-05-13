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Пермь
Профиль пользователя paRus

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О себе

Ищу друзей для совместного времяпровождения. Люблю слушать разную музыку, смотреть разные фильмы и серики. Поиграть в игрули, погулять.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб

События пользователя

Пермь → пообщаться

На пару каток в дотку

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