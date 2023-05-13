Пермь

Профиль пользователя paRus

О себе Ищу друзей для совместного времяпровождения. Люблю слушать разную музыку, смотреть разные фильмы и серики. Поиграть в игрули, погулять.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

События пользователя Пермь → пообщаться На пару каток в дотку

Другие пользователи из города Пермь