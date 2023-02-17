Пермь
Профиль пользователя Nikita28

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О себе

Бегаю, хожу в зал на тренировки.
Правильно питаюсь, недавно стал читать книги (Достоевский, нейропластичность, мужской характер)
Могу сыграть на гитаре и спеть что-нибудь

Профиль обновлён 3 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные
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