Пермь
Профиль пользователя Nikita28
О себе
Бегаю, хожу в зал на тренировки.
Правильно питаюсь, недавно стал читать книги (Достоевский, нейропластичность, мужской характер)
Могу сыграть на гитаре и спеть что-нибудь
Профиль обновлён 3 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные
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