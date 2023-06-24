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Пермь
Профиль пользователя NensyKas

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О себе

Люблю кофе, я угоду тебя если ты хочешь)
Мама собаки и пары десятков котов

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить
Пойдём гулять с собакой?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mashutka
Пермь → Другое
Мкр жд, закамск, центр (желательно)
маленькое фото пользователя 19Marina19
Пермь → Другое
Пермь, Закамск
маленькое фото пользователя Elida
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Кто хочет покататься на велосипеде?
маленькое фото пользователя Lianella
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Общение о разном, книги, фильмы,найдем о чем, встречи
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