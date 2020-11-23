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Пермь
Профиль пользователя NastyaO13

фото пользователя NastyaO13
фото #2 пользователя NastyaO13

О себе

Обожаю слушать музыку, катаюсь на горных лыжах, люблю рисовать и читать.

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
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