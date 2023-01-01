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Пермь
Профиль пользователя nadezhda_93

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О себе

Привет! 🙋‍♀

Здесь я, чтобы найти подруг, с которыми мы будем на одной волне и со схожими ценностями)

Я люблю изучать новое. Например, сейчас мне интересны для изучения иностранные языки, различные системы самопознания, коучинг. На данный момент дистанционно учусь на HR и работаю администратором.

Кроме работы и учёбы, я провожу время со своей семьёй (у меня есть сын 7 лет и муж), а также читаю книги, слушаю музыку (нравятся направления deep house, alternative r'n'b, ну и разные другие, вообще мой плейлист "сборная солянка"), периодически могу посидеть где-нибудь в кафешке. Но в целом, в последнее время образ жизни более спокойный.

Мне бы хотелось добавить в свою жизнь больше движения и активности, больше ездить куда-нибудь, с радостью добавила бы и чуть больше экстрима, новых впечатлений) Но и без простого дружеского общения, прогулок и спокойных встреч за чашкой чая никуда)

Когда-то мой образ жизни был более активным, но не в последний несколько лет. В планах это исправить) Ты со мной?)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Пермь → пообщаться

Просто поболтаем. Согласна?)

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