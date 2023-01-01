О себе

Привет! 🙋‍♀



Здесь я, чтобы найти подруг, с которыми мы будем на одной волне и со схожими ценностями)



Я люблю изучать новое. Например, сейчас мне интересны для изучения иностранные языки, различные системы самопознания, коучинг. На данный момент дистанционно учусь на HR и работаю администратором.



Кроме работы и учёбы, я провожу время со своей семьёй (у меня есть сын 7 лет и муж), а также читаю книги, слушаю музыку (нравятся направления deep house, alternative r'n'b, ну и разные другие, вообще мой плейлист "сборная солянка"), периодически могу посидеть где-нибудь в кафешке. Но в целом, в последнее время образ жизни более спокойный.



Мне бы хотелось добавить в свою жизнь больше движения и активности, больше ездить куда-нибудь, с радостью добавила бы и чуть больше экстрима, новых впечатлений) Но и без простого дружеского общения, прогулок и спокойных встреч за чашкой чая никуда)



Когда-то мой образ жизни был более активным, но не в последний несколько лет. В планах это исправить) Ты со мной?)