Нравится американский рэп (русские песни тоже слушаю). Мало читаю, но очень люблю их обсуждать. Хочу найти друзей или хотя бы хороших знакомых, чтобы обмениваться фото в loket и bereal. Это классные приложения для друзей 🥺 обожаю выставки, музеи театры, приходится ходить одной (если хотите составить компанию, то welcome)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология / таро 🏢 Работа 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Пермь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.