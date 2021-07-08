Пермь
Профиль пользователя Mashutka
О себе
Нравится американский рэп (русские песни тоже слушаю). Мало читаю, но очень люблю их обсуждать.
Хочу найти друзей или хотя бы хороших знакомых, чтобы обмениваться фото в loket и bereal. Это классные приложения для друзей 🥺 обожаю выставки, музеи театры, приходится ходить одной (если хотите составить компанию, то welcome)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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