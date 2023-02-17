Привет! Я Марина, мне 21, и здесь я чего-то определенного не ищу. Рада знакомствам, общению) Я учусь и работаю. Мы можем встретиться с тобой за чашечкой чая, кофе или горячего шоколада для приятного времяпрепровождения☕️ Если я тебя заинтересовала, то пиши😄

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🚶‍♀️ Прогуляться

✝️ Религия 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.