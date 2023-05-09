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Пермь
Профиль пользователя Mari62

фото пользователя Mari62

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vlada_cherri

Пермь → пообщаться

Хочу обменятся эмоциями и конечно же подружится ☺️

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Gosha0011

Пермь → собрать компанию

Собраться для настолок

Откликнулись 3 участника

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