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Пермь
Профиль пользователя M2U3eP

фото пользователя M2U3eP

О себе

Люблю путешествовать и открывать для себя что-то новое.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

События пользователя

Красноярск → собрать компанию

Впервые в вашем городе. Ищу компанию оптимистичных и весёлых людей.

Пермь → путешествия

Буду на неделю в Перми. Хочется интересно и весело провести время.

Хургада → прогуляться, перекусить

Может кто тоже в Египте? Можем встретиться)

Москва → собрать компанию

Попить крафта в теплом и уютном баре.

Москва → прогуляться, перекусить

Незабываемая встреча в Гольяново.

Москва → прогуляться, перекусить

Прекрасный день, чтобы погулять.

Москва → пообщаться

Вечеринка для тех кто не спит... @

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash

Москва → прогуляться, перекусить

Завести новые знакомства ✨

Откликнулось 75 участников

маленькое фото пользователя Al.se.sh

Москва → пообщаться

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Vera22

Москва → пообщаться

Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Rutan

Москва → пообщаться

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя novaknovak

Москва → активный отдых

Прогуляться в «Лесная чайная»

Откликнулось 15 участников

анонимный пользователь

Москва → собрать компанию

Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Slowmo

Москва → активный отдых

Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Alana

Макеевка → пообщаться

просто поговорить о чем угодно

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с общительными, интересными людьми

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Mari007

Москва → активный отдых

Играть в большой теннис

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Juli

Пермь → прогуляться, перекусить

Собрать компанию для похода в клубы

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Is_as_is

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в караоке на Шаболовке

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Nas_tia123

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в кино

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя MaryBlu

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу активных друзей в ВАО

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Mirmilei

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на урбан форум

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Lil_squirell

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на выставку "Сальвадор Дали &Пабло Пикассо" в саду Баумана

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Alena9

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет пойти на квиз плиз 16.07 в 18:00

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя OLGA1

Москва → прогуляться, перекусить

Фестиваль Индийской музыки. Диснейленд. "Остров мечты" м. Технопарк

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Chapman

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдем петь песни!

Откликнулись 2 участника

анонимный пользователь

Красноярск → прогуляться, перекусить

Разнообразить свои будни)

Откликнулся 1 участник

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Москва → другое

Танцевать до утра

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