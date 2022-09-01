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Пермь
Профиль пользователя LordSinister

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О себе

Работа-дом-работа, но при таком графике нахожу время на отдых в виде прогулок по парку

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться
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