⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Пермь
Пермь
Пермь
Профиль пользователя LordSinister
О себе
Работа-дом-работа, но при таком графике нахожу время на отдых в виде прогулок по парку
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться
Другие пользователи из города Пермь
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам