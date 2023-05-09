Не знаю что рассказать Много чем увлекаюсь Есть домашний питомец (такса) Обожаю фильмы ужасов Здесь ищю друзей

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться

🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🎭 Театр

Пермь → пообщаться Можно обсудить какой нибудь фильм или аниме

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

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