Люблю путешествовать не только по Пермскому краю ,но и по России. Люблю ходить в музей ,театр ,любое мероприятие .Не против сходить в парк ,покататься на велосипеде ,самокате. Даже составила гайд на лето ,куда бы я хотела сходить . Может быть тут найдутся девочки ,которые вместе хотят заниматься спортом . Также люблю снимать фотостудию и делать классные фотки . Учусь на юриста ,но тянет в медицину . Общительная ,дружелюбная ,забавная. Пью редко ,но метко и в хорошей компании .

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

Нижний Новгород → Другое Будем общаться обо всем

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Владивосток → Другое Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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