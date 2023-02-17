Пермь
Профиль пользователя Limberry
О себе
Люблю путешествовать не только по Пермскому краю ,но и по России.
Люблю ходить в музей ,театр ,любое мероприятие .Не против сходить в парк ,покататься на велосипеде ,самокате.
Даже составила гайд на лето ,куда бы я хотела сходить .
Может быть тут найдутся девочки ,которые вместе хотят заниматься спортом .
Также люблю снимать фотостудию и делать классные фотки .
Учусь на юриста ,но тянет в медицину .
Общительная ,дружелюбная ,забавная.
Пью редко ,но метко и в хорошей компании .
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Найти друзей для общения
Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Хочу найти новые общения/друзей.
Го болтать 😸
Проект по Психологи Отношений
Киноманы, срочно нужен интересный сериал)
Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Давайте тусить вместе
поболтать, обсудить что угодно
Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪
Будем общаться обо всем
Пообщаться на разные темы. Найти новых знакомых.
Мкр жд, закамск, центр (желательно)
Собрать компанию
Другие пользователи из города Пермь
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