Пермь
Профиль пользователя Limberry

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О себе

Люблю путешествовать не только по Пермскому краю ,но и по России.
Люблю ходить в музей ,театр ,любое мероприятие .Не против сходить в парк ,покататься на велосипеде ,самокате.
Даже составила гайд на лето ,куда бы я хотела сходить .
Может быть тут найдутся девочки ,которые вместе хотят заниматься спортом .
Также люблю снимать фотостудию и делать классные фотки .
Учусь на юриста ,но тянет в медицину .
Общительная ,дружелюбная ,забавная.
Пью редко ,но метко и в хорошей компании .

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Пошлите вместе на день города 🤪

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое

Найти друзей для общения

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое

Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

маленькое фото пользователя Alina77
Казань → Другое

Хочу найти новые общения/друзей.

маленькое фото пользователя Dass
Казань → Другое

Го болтать 😸

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

маленькое фото пользователя KoLL
Москва → Другое

Киноманы, срочно нужен интересный сериал)

маленькое фото пользователя AnnaMi
Владивосток → Другое

Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

маленькое фото пользователя Ali_na
Москва → Другое

общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

маленькое фото пользователя Pzhekizhp
Пермь → Другое

Давайте тусить вместе

маленькое фото пользователя adkm
Москва → Другое

поболтать, обсудить что угодно

маленькое фото пользователя wonder_ros
Красноярск → Другое

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

маленькое фото пользователя Weskey7
Нижний Новгород → Другое

Будем общаться обо всем

маленькое фото пользователя as.naumov
Ижевск → Другое

Пообщаться на разные темы. Найти новых знакомых.

маленькое фото пользователя Mashutka
Пермь → Другое

Мкр жд, закамск, центр (желательно)

маленькое фото пользователя Juliiiiiii14
Пермь → Другое

Собрать компанию

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