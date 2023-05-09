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Пермь
Профиль пользователя Leongard

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О себе

Привет! Я увлекаюсь азиатской культурой, это просмотры аниме, дорам. Так же я киноман, люблю смотреть разные фильмы. Из музыки слушаю музыку латиноамериканскую, спокойную для расслабления, от части нравится рок, любимые исполнители Корж, Диана Арбенина, Денис Майданов, Мияги, Свик, Просто Лера, ну а так же нравится поп-музыка, что в новинках.
Так же люблю играть в игры. Люблю фотографировать и фотографироваться, люблю покушать азиатскую кухню, шопинг, нравится тема моды.
Из спорта увлекаюсь лыжами, на велике люблю кататься, дзюдо, ну а так же мечта-купить себе ролики)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн☣️ Токсичность🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия📚 Книги

События пользователя

Пермь → пообщаться

Кто играет в калду годружить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nasti_mov

Москва → пообщаться

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

Откликнулось 49 участников

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Екатеринбург → пообщаться

Болталка для дорамщиков и дорамщиц 🎥 🍿

Откликнулось 9 участников

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Пермь → сходить на мероприятие

поиграть в квиз

Откликнулись 4 участника

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