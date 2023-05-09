О себе

Привет! Я увлекаюсь азиатской культурой, это просмотры аниме, дорам. Так же я киноман, люблю смотреть разные фильмы. Из музыки слушаю музыку латиноамериканскую, спокойную для расслабления, от части нравится рок, любимые исполнители Корж, Диана Арбенина, Денис Майданов, Мияги, Свик, Просто Лера, ну а так же нравится поп-музыка, что в новинках.

Так же люблю играть в игры. Люблю фотографировать и фотографироваться, люблю покушать азиатскую кухню, шопинг, нравится тема моды.

Из спорта увлекаюсь лыжами, на велике люблю кататься, дзюдо, ну а так же мечта-купить себе ролики)