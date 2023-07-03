⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Пермь

Пермь
Профиль пользователя Lagycka

фото пользователя Lagycka
фото #2 пользователя Lagycka
фото #3 пользователя Lagycka

О себе

Я хочу чтоб прекратилась война чтоб люди перестали воевать друг с другом чтобы жизнь на земле была в радости и в добре.

Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие 🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
маленькое фото пользователя 19Marina19
Пермь → Другое
Пермь, Закамск
маленькое фото пользователя Elida
Пермь → Другое
Кто хочет покататься на велосипеде?
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Пермь

Ищешь друзей и компанию в городе Пермь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.