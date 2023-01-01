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Пермь
Пермь
Профиль пользователя Lady0808
О себе
Очень люблю слушать музыку и танцевать, я меломан. Предпочитаю активный отдых, коньки, бег, путешествия по России 👍
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино
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