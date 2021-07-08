Пермь
Профиль пользователя Ktdle

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О себе

Слушаю музыку по своему вкусу

Профиль обновлён 20 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

События пользователя

Пермь → пообщаться

Ищу подруг для общения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Supriitii
Горно-Алтайск → Другое

Поговорим обо всём на свете)

маленькое фото пользователя Lidiya_500
Москва → Другое

Ищу подругу)

маленькое фото пользователя Angel22ina
Воронеж → Другое

Ищу подругу для общения и дальнейшей дружбы 👯‍♀️

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