Я немного фотографирую, мечтаю и великой дружбой длинной в жизнь

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

Пермь → пообщаться Давайте просто поговорим о чем угодно

Ищешь друзей и компанию в городе Пермь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.