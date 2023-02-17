Пермь
Профиль пользователя Ksushka.7

фото пользователя Ksushka.7
фото #2 пользователя Ksushka.7

О себе

Я немного фотографирую, мечтаю и великой дружбой длинной в жизнь

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Пермь → пообщаться

Давайте просто поговорим о чем угодно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pzhekizhp
Пермь → Другое

Давайте тусить вместе

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