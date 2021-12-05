Пермь
Профиль пользователя KodDavinchi
О себе
— С вашего позволения, представлюсь.
Меня зовут…
— На этом и закончим. Не хочу перегружать память😉
Укрощение строптивого | Il Bisbetico domato
Мы живем в обезличенном мире.
Люди обращаются к тебе по никнейму и представляют себе друг друга исходя из аватарки. Это как-то не нормально. Вам не кажется?
Мне скрывать нечего. Я не стесняюсь ни своего имени, ни своей внешности. Я ими даже скорее горжусь.
Мне повезло, я ухватила удачу за хвост, родившись в одно из самых легендарных десятилетий 20-го века. Можно сказать, что я из поколения “детей цветов”, ведь на следующее лето после моего рождения, в моем городе прощались с Олимпийским Мишкой.🐻 Он помахал на прощание лапой и стал медленно подниматься над стадионом до тех пор, пока не исчез в ночном московском небе. Многие плакали. Началась совершенно иная эпоха.
Но это была не единственная удача моей жизни... но об этом при личном общении, если позволите ☺️😉🙃
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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