— С вашего позволения, представлюсь. Меня зовут… — На этом и закончим. Не хочу перегружать память😉 Укрощение строптивого | Il Bisbetico domato Мы живем в обезличенном мире. Люди обращаются к тебе по никнейму и представляют себе друг друга исходя из аватарки. Это как-то не нормально. Вам не кажется? Мне скрывать нечего. Я не стесняюсь ни своего имени, ни своей внешности. Я ими даже скорее горжусь. Мне повезло, я ухватила удачу за хвост, родившись в одно из самых легендарных десятилетий 20-го века. Можно сказать, что я из поколения “детей цветов”, ведь на следующее лето после моего рождения, в моем городе прощались с Олимпийским Мишкой.🐻 Он помахал на прощание лапой и стал медленно подниматься над стадионом до тех пор, пока не исчез в ночном московском небе. Многие плакали. Началась совершенно иная эпоха. Но это была не единственная удача моей жизни... но об этом при личном общении, если позволите ☺️😉🙃

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

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