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Пермь
Студент медицинского
Пермь
Профиль пользователя Kaj33
О себе
Студент медицинского
Меломан, музыку обожаю: AC/DC, Powerwolf, fall out boy, imagine dragons, Мельница, КиШ, Сны саламандры.
Спорт в основном для себя: бег, зал и тренировки с собственным весом.
Пытаюсь влиться в сферу it, так что рад любой консультации и совету.
Из научной сферы увлекаюсь химией (по большей части органикой, но и неорганика интересна), биологией это то в чем +- шарю, но наука в целом интересна, всегда готов узнать что-то новое.
Всегда рад прогуляться на природе.
Из прочих увлечений: Днд, аниме, фильмы, театр, история, различный движ.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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