О себе

Студент медицинского

Меломан, музыку обожаю: AC/DC, Powerwolf, fall out boy, imagine dragons, Мельница, КиШ, Сны саламандры.

Спорт в основном для себя: бег, зал и тренировки с собственным весом.

Пытаюсь влиться в сферу it, так что рад любой консультации и совету.

Из научной сферы увлекаюсь химией (по большей части органикой, но и неорганика интересна), биологией это то в чем +- шарю, но наука в целом интересна, всегда готов узнать что-то новое.

Всегда рад прогуляться на природе.

Из прочих увлечений: Днд, аниме, фильмы, театр, история, различный движ.