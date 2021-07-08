Пермь
Профиль пользователя Juliiiiiii14

фото пользователя Juliiiiiii14

О себе

Студентка, 21 год, перешла на 5 курс
Хочу найти душевную, весёлую компанию или одну подругу по схожим интересам)
Люблю кататься на велике, гулять и в целом активный отдых. Фитнес. Всегда за любой кипиш)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Пермь → собрать компанию

Собрать компанию

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pzhekizhp
Пермь → Другое

Давайте тусить вместе

маленькое фото пользователя Mashutka
Пермь → Другое

Мкр жд, закамск, центр (желательно)

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