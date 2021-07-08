Воспитываю хаски, путешествую, прошлую зиму провела в Азии и в Новый год рыдала, что не поела оливье))) Учу английский, хожу к психологу, люблю сериалы (недавно пересмотрела все 15 сезонов Сверхъестественного), мечтаю увидеть пару вулканов и начать заниматься верховой ездой

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

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