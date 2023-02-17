Пермь

Профиль пользователя Jend0lf

О себе Нравится Нойз, Linkin park, Red Hot Chilli Peppers, учусь на психолога, рад прогуляться и поговорить ни о чем

Был в сети на этой неделе

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