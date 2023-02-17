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Пермь
Профиль пользователя Jend0lf

фото пользователя Jend0lf

О себе

Нравится Нойз, Linkin park, Red Hot Chilli Peppers, учусь на психолога, рад прогуляться и поговорить ни о чем

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Прогуляться перекусить)

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Ищу приятных в общении людей)

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Пермь → прогуляться, перекусить

Мкр жд, закамск, центр (желательно)

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Пермь → другое

Приглашаю на прогулку-фотосессию

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