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Пермь
Пермь
Профиль пользователя Jend0lf
О себе
Нравится Нойз, Linkin park, Red Hot Chilli Peppers, учусь на психолога, рад прогуляться и поговорить ни о чем
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль
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