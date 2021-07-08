Пермь
Профиль пользователя Jasmin
О себе
Изучаю психологию и психотерапию.
Люблю петь, иногда выступаю, пою.
Люблю искусство, живопись, дизайн, слушаю разную музыку, в том числе классическую. Открыта новому, люблю что-то узнавать.
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
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