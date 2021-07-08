Пермь
Профиль пользователя Jasmin

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О себе

Изучаю психологию и психотерапию.
Люблю петь, иногда выступаю, пою.
Люблю искусство, живопись, дизайн, слушаю разную музыку, в том числе классическую. Открыта новому, люблю что-то узнавать.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sudman
Нижний Новгород → Другое

Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

маленькое фото пользователя Step83
Москва → Другое

Пообщаемся на любые вопросы, практика)

маленькое фото пользователя Johnbaton
Калуга → Другое

Онлайн общение, возможно встретиться попить кофе))

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