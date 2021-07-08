Изучаю психологию и психотерапию. Люблю петь, иногда выступаю, пою. Люблю искусство, живопись, дизайн, слушаю разную музыку, в том числе классическую. Открыта новому, люблю что-то узнавать.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Нижний Новгород → Другое Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.