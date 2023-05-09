Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🪩 Ночной клуб 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📺 Политика 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎭 Театр 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

Пермь → прогуляться, перекусить Охото прогуляться и так же завести новые знакомства. С меня кофе 😁

Пермь → Другое Собрать компанию для похода в клубы

Ищешь друзей и компанию в городе Пермь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.