Пермь
Профиль пользователя IsaSan
О себе
Люблю послушать музыку в наушниках., слушаю много чего но больше всего dubstep, hard style, rock, Chinese classic, из аниме.
Люблю смотреть аниме.
Обожаю читать манхвы и маньхуа.
Катаюсь на лонгборде и играю в покер.
Делаю браслеты из натурального камня.
Владел бизнесом и продолжаю развивать разные проекты.
Был на дне и на высоте.
Профиль обновлён 25 июня 2023 г.
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