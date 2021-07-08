Люблю послушать музыку в наушниках., слушаю много чего но больше всего dubstep, hard style, rock, Chinese classic, из аниме. Люблю смотреть аниме. Обожаю читать манхвы и маньхуа. Катаюсь на лонгборде и играю в покер. Делаю браслеты из натурального камня. Владел бизнесом и продолжаю развивать разные проекты. Был на дне и на высоте.

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

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