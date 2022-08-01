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Пермь
Профиль пользователя Irishka5

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О себе

Всем привет! Хочу найти новых друзей для общения, прогулок и общих целей.

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 📺 Политика 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 🖼 Выставка / музей
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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.