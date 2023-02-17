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Пермь
Пермь
Профиль пользователя Irina5555
О себе
Занимаюсь спортом, творчеством, зимой хожу на лыжах
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино
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