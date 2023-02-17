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Пермь
Профиль пользователя Irina5555

фото пользователя Irina5555

О себе

Занимаюсь спортом, творчеством, зимой хожу на лыжах

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Ищу ту самую подругу) Прогулятся, поболтать, прогуляться по магазинам и т.д.)))

маленькое фото пользователя Ritulya
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 479 участников

маленькое фото пользователя Olga00

Пермь → другое

Приглашаю на прогулку-фотосессию

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Vlada_cherri

Пермь → пообщаться

Хочу обменятся эмоциями и конечно же подружится ☺️

Откликнулось 6 участников

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