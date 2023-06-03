Играю в видеоигры: d4, sc2, каждый интересный синглплеер. Пишу на C#. Учусь играть на гитаре (беру баррэ, кроме F, не попадаю в метроном)) ), люблю читать фантастику: Воспоминания о прошлом земли, Плоский мир, Солярис, Мастер и Маргарита.

Профиль обновлён 29 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги ☣️ Токсичность

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

Пермь → пообщаться Расскажите мне о спиральной динамике в контексте управления командой.

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