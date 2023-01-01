⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Пермь

Пермь
Профиль пользователя Gosha0011

фото пользователя Gosha0011

О себе

Хай)

Если ты творческая,немного отбитая личность с непростым характером,любишь иногда вылезать на ламповые тусовки,то пиши,мы с тобой явно найдём общий язык.
Могу многое рассказать о себе,но тебе не кажется что лучше узнать об этом в диалоге😌😏

Но если коротко,то довольно творческий человек,пишу стихи,песни,играю на гитаре,стараюсь всесторонне развиваться,люблю постигать что-то новое,довольно спокоен,но если мне это интересно,могу люто зажечь.

По большей части домосед,но не против прогулки с кофе или пивком, обсуждая тяжесть нашей ноши с уходом в философию, либо просто поугарать,как говорится,по настроению🙃

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно📺 Политика🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро

События пользователя

Пермь → собрать компанию

Собраться для настолок

маленькое фото пользователя Timophey
маленькое фото пользователя Nikita28
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pzhekizhp

Пермь → собрать компанию

Давайте тусить вместе

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Juli

Пермь → прогуляться, перекусить

Собрать компанию для похода в клубы

Откликнулось 11 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Пермь

маленькое фото пользователя Evgen1983
маленькое фото пользователя Firtik
маленькое фото пользователя VALENTINA32
маленькое фото пользователя RinaAn
маленькое фото пользователя rarerareee
маленькое фото пользователя Roma110
маленькое фото пользователя Dimon.nik
маленькое фото пользователя Jenya.sumrak
маленькое фото пользователя nesweed
маленькое фото пользователя Leongard
маленькое фото пользователя FonBaronBomBom
маленькое фото пользователя Dian_na
маленькое фото пользователя Black_angel
маленькое фото пользователя IlliumIv
маленькое фото пользователя TimurY
маленькое фото пользователя Kat_katharsis
маленькое фото пользователя TaTa59
маленькое фото пользователя kaspar
маленькое фото пользователя Tanya2210
маленькое фото пользователя whoisvlad
маленькое фото пользователя Mishanyaaa888
маленькое фото пользователя Alexakrobat82
маленькое фото пользователя Nuleba
маленькое фото пользователя Andrej_ivanov
маленькое фото пользователя Kseniya.Inv
маленькое фото пользователя Alaii
маленькое фото пользователя mrarturinho
маленькое фото пользователя Timurka

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам