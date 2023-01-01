О себе

Хай)



Если ты творческая,немного отбитая личность с непростым характером,любишь иногда вылезать на ламповые тусовки,то пиши,мы с тобой явно найдём общий язык.

Могу многое рассказать о себе,но тебе не кажется что лучше узнать об этом в диалоге😌😏



Но если коротко,то довольно творческий человек,пишу стихи,песни,играю на гитаре,стараюсь всесторонне развиваться,люблю постигать что-то новое,довольно спокоен,но если мне это интересно,могу люто зажечь.



По большей части домосед,но не против прогулки с кофе или пивком, обсуждая тяжесть нашей ноши с уходом в философию, либо просто поугарать,как говорится,по настроению🙃