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Пермь
Хай)
Пермь
Профиль пользователя Gosha0011
О себе
Хай)
Если ты творческая,немного отбитая личность с непростым характером,любишь иногда вылезать на ламповые тусовки,то пиши,мы с тобой явно найдём общий язык.
Могу многое рассказать о себе,но тебе не кажется что лучше узнать об этом в диалоге😌😏
Но если коротко,то довольно творческий человек,пишу стихи,песни,играю на гитаре,стараюсь всесторонне развиваться,люблю постигать что-то новое,довольно спокоен,но если мне это интересно,могу люто зажечь.
По большей части домосед,но не против прогулки с кофе или пивком, обсуждая тяжесть нашей ноши с уходом в философию, либо просто поугарать,как говорится,по настроению🙃
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно📺 Политика🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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