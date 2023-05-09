- Пешие походы в горы на 5+ дней - Психология отношений, изучаю что это такое, новичок в этом вопросе - загадки, головоломки люблю - спорт не очень люблю, но занимаюсь немного, чтобы выглядеть красивой киской - есть Ютуб-канал и 80 подписчиков, если понимаешь что-то в том как делать крутые видео - выслушал бы критику :) - люблю аниме, сейчас смотрю Блич - люблю читать иногда, сейчас читаю Докинза "Бог как иллюзия" - обожаю дебатировать с астрологами, тарологами и колдунами

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 📚 Книги ✝️ Религия 📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа ☣️ Токсичность 💰 Бизнес 🏫 Учеба

Ищешь друзей и компанию в городе Пермь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.