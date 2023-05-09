Пермь
Профиль пользователя gordinperm
О себе
- Пешие походы в горы на 5+ дней
- Психология отношений, изучаю что это такое, новичок в этом вопросе
- загадки, головоломки люблю
- спорт не очень люблю, но занимаюсь немного, чтобы выглядеть красивой киской
- есть Ютуб-канал и 80 подписчиков, если понимаешь что-то в том как делать крутые видео - выслушал бы критику :)
- люблю аниме, сейчас смотрю Блич
- люблю читать иногда, сейчас читаю Докинза "Бог как иллюзия"
- обожаю дебатировать с астрологами, тарологами и колдунами
Профиль обновлён 9 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Пермь
Ищешь друзей и компанию в городе Пермь?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.