Моя музыка всегда со мной! Не выхожу из дома без наушников. Не отдаю предпочтение какому-либо жанру, слушаю все, что нравится, по настроению. От Цоя и Машины времени до Тараканов и Порнофильмов. Но в плейлисте всегда есть Noize MC. Когда-то неплохо играл в баскетбол, сейчас, в летнее время, стараюсь минимум один вечер в неделю проводить на баскетбольной площадке. Бегаю по утрам. Правда пока не каждое утро... ))) Люблю читать. В основном фантастику. В прошлом прочитал все, что было у Лукьяненко и братьев Стругацких. Властелин колец и Хоббит - божественно. Гарри Поттер? Дайте раза по 7 книг! Был в моей жизни период, когда читал Агату Кристи и Майн Рида. Не прошёл я и мимо книг про попаданцев. Мои любимцы - Артем Каменистый и Дем Михайлов. Был женат, сейчас в разводе. Много работаю, мало отдыхаю. Люблю кошек, терпеть не могу мёд и сгущенку.

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Пермь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.