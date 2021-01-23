Пермь
Профиль пользователя Firtik

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О себе

Люблю настольные игры, НРИ, компьютерные игры.
Занимаюсь фехтованием на сабле, программированием, пою и играю на гитаре, изучаю английский язык.

Ну и конечно люблю мемасики, а также мечтаю сходить в поход)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 📚 Книги
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