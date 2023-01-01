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Пермь
Пермь
Профиль пользователя Elena.2004
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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