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Пермь
Профиль пользователя Elena.2004

фото пользователя Elena.2004

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Буду ждать встречи

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AleksandraV

Москва → пообщаться

Найти настоящих друзей

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Nikita28

Пермь → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города, Набережной. Пообщаться о разном

Откликнулся 1 участник

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