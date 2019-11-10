Пермь

Профиль пользователя Efima

О себе Занята своей мастерской. Интересны настолки, квиз и прочие игры. Слушаю аудиокниги, смотрю трукрайм, люблю послушать классическую оперу. Совершаю эпизодические набеги на спортзалы)

Была в сети на прошлой неделе

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