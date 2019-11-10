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Пермь
Пермь
Профиль пользователя Efima
О себе
Занята своей мастерской. Интересны настолки, квиз и прочие игры. Слушаю аудиокниги, смотрю трукрайм, люблю послушать классическую оперу. Совершаю эпизодические набеги на спортзалы)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры💨 Кальян💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться
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