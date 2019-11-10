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Пермь
Профиль пользователя Efima

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О себе

Занята своей мастерской. Интересны настолки, квиз и прочие игры. Слушаю аудиокниги, смотрю трукрайм, люблю послушать классическую оперу. Совершаю эпизодические набеги на спортзалы)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры💨 Кальян💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться

События пользователя

Пермь → сходить на мероприятие

поиграть в квиз

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Откликнулись 3 участника
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